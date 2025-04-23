İstanbul açıklarındaki deprem, Kocaeli'de de hissedildi

MARMARA Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli’de de hissedildi. Kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi’nin merkez üssünü Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem Kocaeli’de de hissedildi. Depreme evde yakalanan vatandaşlar panik içeresinde dışarıya çıktı. DHA’ya açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “Kocaeli’de herhangi bir olumsuzluk yok. Arkadaşlar da taramalarını yapıyor. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir olumsuzluk yok. Saha taramalarında da olumsuzluk yok. AFAD’da gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Depreme balık tutarken yakalanan Güney Karşı, “Damadımla konuşuyordum birdenbire tansiyonum düştü zannettim sonra fark ettim. İleri gidip geldim ardıma baktım tekrardan gidip geldim herhalde artçı sarsıntıydı. Tedirgin oldum, herkesi sakinleştirdim. Bazı kadınlar vardı korkmuşlardı onları sakinleştirdik. İnşallah tekrarlanmasın istemiyoruz. 7-8 saniye arayla ardı ardına oldu” dedi.