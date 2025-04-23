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        İstanbul açıklarındaki deprem, Kocaeli'de de hissedildi (4)

        KUTLAMALARSIRASINDA PANİK ANLARI KAMERADAKörfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki Körfezkent Emlak Konut İlkokulu'nda düzenlenen '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' töreninde öğrenciler, veliler ve okul yönetiminin depreme yakalandığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:51 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:51
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        İstanbul açıklarındaki deprem, Kocaeli'de de hissedildi (4)
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        KUTLAMALARSIRASINDA PANİK ANLARI KAMERADA

        Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi’ndeki Körfezkent Emlak Konut İlkokulu’nda düzenlenen '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' töreninde öğrenciler, veliler ve okul yönetiminin depreme yakalandığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        DEPREM ANI İŞ YERİ KAMERALARINA YANSIDI

        Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında yaşanan panik anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

        İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki bir başka kuyumcu dükkanında da deprem anları saniye saniye kaydedildi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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