İstanbul açıklarındaki deprem, Kocaeli'de de hissedildi (4)

İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki bir başka kuyumcu dükkanında da deprem anları saniye saniye kaydedildi.

Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında yaşanan panik anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi’ndeki Körfezkent Emlak Konut İlkokulu’nda düzenlenen '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' töreninde öğrenciler, veliler ve okul yönetiminin depreme yakalandığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.