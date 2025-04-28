Taha Akgül: Altyapıdaki düşüşü canlandıracağız

TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, altyapıdaki düşüşü canlandıracaklarını ifade ederek, federasyonu sadece performans anlamında değil kurumsal olarak da bir yerlere getirmenin derdinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF) bugün kapılarını açtı. İzmit’te bulunan Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Milli atıcı Yusuf Dikeç, Milli karateci Tuba Yakan ve Kocaelispor Başkanı Recep Durul ‘Spor ve Kariyer’ başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

'ALTYAPIDAKİ DÜŞÜŞÜ CANLANDIRACAĞIZ'

Güreşe olan vefa borcunu ödediğini belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, “Gecemizi gündüzümüze katıp inşallah altyapıdaki düşüşü canlandıracağız. Ben kendimi geri plana attım, benim kimliğim buraya değer katacak. Federasyonumuzu sadece performans anlamında değil kurumsal olarak da bir yerlere getirmenin derdindeyim. İnşallah bununla uğraşacağım buna koşturacağım. Camiam müsterih olsun şuanda 9 farklı şehirde kamplarımız devam ediyor. 510 sporcumuz şu anda kamptalar. Güreş zaten tarihte en fazla madalya almış branşımız. 41 altın madalyanın 29-30 tanesi güreşten yani yüzde 70 yüzde 75 olimpiyat tarihinin başarısını güreşten geliyor bu nokta çok önemli. Devletimiz de zaten en fazla yatırım yaptığı branşlardan bir tanesi de güreş. O anlamda da şanslıyız devletimiz bize her şeyimizi veriyor. Tüm bütçemiz de devletimizden geliyor. Onların da destekleriyle inşallah Türk güreşini daha ileri noktaya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

‘2028 LOS ANGELES OLİMPİYATLARI’NA KATILACAĞIM VE ATIŞ SPORUNU BIRAKACAĞIM’ Milli atıcı Yusuf Dikeç,“2024 Paris Olimpiyatları'nda Cumhuriyet tarihinin ortağımla birlikte ilk madalyasını kazandırdık. Bu madalyadan dolayı da çok mutluyum. Birincisi kendi adıma, ikincisi ülkem adına, üçüncüsü de yapmış olduğum bu atıcılık sporunun hem dünyada hem de ülkemde tanınırlığı açısından. Oysa atıcılık sporu 1923 yılında kurulmuş. Bu kadar eski bir federasyon olmasına rağmen ne yazık ki istediği yere gelememiş. Ama ümit ediyorum bundan sonra bu başarıdan sonra bir yerlere gelecektir. Kariyerime kendi adıma kurmuş olduğum kulüpte aktif spora devam ediyorum. Allah nasip ederse 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılacağım ve atış sporunu bırakacağım. Kariyer planlaması ile ilgili olmazsa olmazlara gelecek birincisi planlama ikincisi çalışmak. Kariyer bir insanın dünyada var olabilmesi için, söz sahibi olabilmesi için yapmış olduğu, uğraşmış olduğu eğitimde, sporda, güzel sanatlarda, müzikte yapabileceği gelebileceğinin en son noktasına gelebilmektir. Bu hiçbir zaman için kolay değil. Mutlaka iyi bir planlama yapmanız lazım" şeklinde konuştu.