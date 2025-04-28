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        Taha Akgül: Altyapıdaki düşüşü canlandıracağız

        TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, altyapıdaki düşüşü canlandıracaklarını ifade ederek, federasyonu sadece performans anlamında değil kurumsal olarak da bir yerlere getirmenin derdinde olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 21:44 Güncelleme: 28.04.2025 - 21:50
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        Taha Akgül: Altyapıdaki düşüşü canlandıracağız
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        TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, altyapıdaki düşüşü canlandıracaklarını ifade ederek, federasyonu sadece performans anlamında değil kurumsal olarak da bir yerlere getirmenin derdinde olduklarını söyledi.

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF) bugün kapılarını açtı. İzmit’te bulunan Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Milli atıcı Yusuf Dikeç, Milli karateci Tuba Yakan ve Kocaelispor Başkanı Recep Durul ‘Spor ve Kariyer’ başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

        'ALTYAPIDAKİ DÜŞÜŞÜ CANLANDIRACAĞIZ'

        Güreşe olan vefa borcunu ödediğini belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, “Gecemizi gündüzümüze katıp inşallah altyapıdaki düşüşü canlandıracağız. Ben kendimi geri plana attım, benim kimliğim buraya değer katacak. Federasyonumuzu sadece performans anlamında değil kurumsal olarak da bir yerlere getirmenin derdindeyim. İnşallah bununla uğraşacağım buna koşturacağım. Camiam müsterih olsun şuanda 9 farklı şehirde kamplarımız devam ediyor. 510 sporcumuz şu anda kamptalar. Güreş zaten tarihte en fazla madalya almış branşımız. 41 altın madalyanın 29-30 tanesi güreşten yani yüzde 70 yüzde 75 olimpiyat tarihinin başarısını güreşten geliyor bu nokta çok önemli. Devletimiz de zaten en fazla yatırım yaptığı branşlardan bir tanesi de güreş. O anlamda da şanslıyız devletimiz bize her şeyimizi veriyor. Tüm bütçemiz de devletimizden geliyor. Onların da destekleriyle inşallah Türk güreşini daha ileri noktaya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

        ‘2028 LOS ANGELES OLİMPİYATLARI’NA KATILACAĞIM VE ATIŞ SPORUNU BIRAKACAĞIM’

        Milli atıcı Yusuf Dikeç,“2024 Paris Olimpiyatları'nda Cumhuriyet tarihinin ortağımla birlikte ilk madalyasını kazandırdık. Bu madalyadan dolayı da çok mutluyum. Birincisi kendi adıma, ikincisi ülkem adına, üçüncüsü de yapmış olduğum bu atıcılık sporunun hem dünyada hem de ülkemde tanınırlığı açısından. Oysa atıcılık sporu 1923 yılında kurulmuş. Bu kadar eski bir federasyon olmasına rağmen ne yazık ki istediği yere gelememiş. Ama ümit ediyorum bundan sonra bu başarıdan sonra bir yerlere gelecektir. Kariyerime kendi adıma kurmuş olduğum kulüpte aktif spora devam ediyorum. Allah nasip ederse 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılacağım ve atış sporunu bırakacağım. Kariyer planlaması ile ilgili olmazsa olmazlara gelecek birincisi planlama ikincisi çalışmak. Kariyer bir insanın dünyada var olabilmesi için, söz sahibi olabilmesi için yapmış olduğu, uğraşmış olduğu eğitimde, sporda, güzel sanatlarda, müzikte yapabileceği gelebileceğinin en son noktasına gelebilmektir. Bu hiçbir zaman için kolay değil. Mutlaka iyi bir planlama yapmanız lazım" şeklinde konuştu.

        ‘SPORUN İÇNDE BULUNAN BİR AİLEYİZ’

        Kariyerinde Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonları gibi uluslararası alanlarda başarılar elde ettiğini anlatan Milli karateci Tuba Yakan, "Ben karateye başladığımda en küçük kız kardeşim 1 yaşındaydı şu anda ben onunla milli takım arkadaşıyım o da dünya ikincisi. Diğer kız kardeşimde işitme engelliler karate antrenörü o da ülkemize ve kulübümüze bir çok başarı getirdi. Eşim ülkemize tarihi madalyalar kazandırmış kata sporcusuydu. Şimdi Hong-Kong'da başantrenör. Sporun içerisinde olan bir aileyiz. Spor hayatım hep mücadele ile geçti. Bu sporun bana öğrettiği sabırlı olmak ve asla vazgeçmemek çok çalışmak. İstediğim kadar yetenekli olayım disiplini bir hayatım olmazsa bu başarıları elde edemezdim” dedi.

        ‘TRANSFERLERİMİZİ YAVAŞ YAVAŞ OLUŞTURMAYA BAŞLAYACAĞIZ’

        Kocaelispor’un 16 yıl sonra büyük bir başarı elde ederek Süper Lig’e çıktığını söyleyen Kocaelispor Başkanı Recep Durul, “Bu çalışma sadece bir kişinin başarısı değil. Bu kolektif bir başarı şehrin başarısı ben çalışmalarımda hep şuna inanıyorum; ekip çalışması her zaman bizi başarıya götürür. Bugün şehrimizin otoritesi, üniversitemiz, sanayicilerimiz, taraftarlarımızla birlikte biz bunu başardık. Taraftar sahaya gelmeden stada gelmeden ruhsuz bir takım ortaya çıkıyor. Şehrin dinamikleri destek olmadığında bir tarafımız eksik kalıyor. Buradaki döngünün bir parçasıyız. Hep birlikte olursak bir şeyi başarabiliyoruz. Bundan sonraki süreçte Süper Lig başka bir seviye. Süper Lig seviyesi 1’inci Lig gibi değil. 1’inci Lig’de yüzde 50 seviye varsa Süper Lig’de yüzde 100 seviye var. Dolayısıyla oranın iklimi ve şartları daha sert oyuncu yapısı ve yapılanması daha farklı olacak. Önümüzde iki maçımız var. İnşallah iki maçımızı da bitirdikten sonra transferlerimizi yavaş yavaş oluşturmaya başlayacağız. Uzun yıllar sonra elde ettiğiniz şampiyonluğumuzu inşallah kalıcı bir şekilde Süper Lig'de sürdürülebilir hale getirerek devam edeceğiz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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