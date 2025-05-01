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        Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı (2)

        KUTLAMALARINDAARBEDE YAŞANDIİzmit ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli temsilcileri arasında slogan tartışmasında arbede yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 16:13 Güncelleme: 01.05.2025 - 16:15
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        Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı (2)
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        KUTLAMALARINDAARBEDE YAŞANDI

        İzmit ilçesindeki Anıt Park’ta düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli temsilcileri arasında slogan tartışmasında arbede yaşandı. Arbede, katılımcıların araya girmesiyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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