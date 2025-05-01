Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı (2)

İzmit ilçesindeki Anıt Park’ta düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli temsilcileri arasında slogan tartışmasında arbede yaşandı. Arbede, katılımcıların araya girmesiyle son buldu.

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