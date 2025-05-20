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        Bungee jumping yapan kişi 70 metre yükseklikte Filistin bayrağı açtı

        KOCAELİ'de düzenlenen gençlik festivali kapsamında bungee jumping platformundan atlayan kişi yaklaşık 70 metre yükseklikte Filistin bayrağı açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:53 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:55
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        Bungee jumping yapan kişi 70 metre yükseklikte Filistin bayrağı açtı
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        KOCAELİ’de düzenlenen gençlik festivali kapsamında bungee jumping platformundan atlayan kişi yaklaşık 70 metre yükseklikte Filistin bayrağı açtı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İzmit ilçesi Milli İrade Meydanı’nda bir dizi etkinlik düzenledi. Festivalde, bungee jumping platformundan atlayan kişi, İsrail’in saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla 70 metre yükseklikte Filistin bayrağı açtı.

        O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "19 Mayıs'ta sadece bayramı değil, vicdanımızı da meydanlara taşıdık. Filistin için 'adalet' çağrımızı hep birlikte yükselttik. Çünkü gençlik sadece bayram kutlamaz; haksızlığa karşı da dimdik durur" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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