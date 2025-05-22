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        Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü kaza yaptı

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 18:15 Güncelleme: 22.05.2025 - 18:20
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        Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü kaza yaptı
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        KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen N.K.’nın (40) kullandığı kamyon yol kenarındaki bariyere çarptı. Hastaneye kaldırılan N.K. tedavi altına alındı.

        Kaza, saat 16.00 sırlarında D-100 kara yolunun Başiskele ilçesi geçişi Ovacık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden N.K. idaresindeki 41 AGN 308 plakalı bir nakliye firmasına ait kamyon, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan N.K., ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinin sol şeridi bir süre trafiğe kapandı. Kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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