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        Kocaeli'de TIR kazası; şoför öldü

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Anadolu Otoyolu'nda TIR'ın önündeki TIR'a çarptığı kazada şoför Güner Seisoğlu (59), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 10:49 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:55
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        Kocaeli'de TIR kazası; şoför öldü
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        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Anadolu Otoyolu'nda TIR'ın önündeki TIR'a çarptığı kazada şoför Güner Seisoğlu (59), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Kartepe ilçesi Tepetarla mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Güner Seisoğlu idaresindeki 81 FH 919 plakalı TIR, önündeki başka bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada Seisoğlu, araçta sıkışarak ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması sevk edildi. Seisoğlu, itfaiye ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkartıldı. Güner Seisoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Seisoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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