Kolundan yaralanan Darıca Belediye Başkanı Bıyık, ameliyat oldu (2)

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İNTİHAREDEN PERSONEL TOPRAĞA VERİLDİDarıca Belediyesi'ndeki başkanlık makamında tabanca ile kendisini vuran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden zabıta personeli Kerim Doğan'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Çayırova ilçesindeki Türkan Göktürk Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası Gebze ilçesindeki Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İNTİHAREDEN PERSONEL TOPRAĞA VERİLDİ
Darıca Belediyesi’ndeki başkanlık makamında tabanca ile kendisini vuran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden zabıta personeli Kerim Doğan’ın cenazesi, bugün ikindi vakti Çayırova ilçesindeki Türkan Göktürk Cami’de kılınan cenaze namazı sonrası Gebze ilçesindeki Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve belediye personeli katıldı. Doğan’ın evli ve 3 çocuk babası öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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