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        Kocaeli'de hurda yangını (3)

        YANGINIKONTROLLÜ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI 10 SAATTİR SÜRÜYORKocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi'ndeki atık hurda depolama sahasında dün saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 01:41 Güncelleme: 26.06.2025 - 01:45
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        Kocaeli'de hurda yangını (3)
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        YANGINIKONTROLLÜ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI 10 SAATTİR SÜRÜYOR

        Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi'ndeki atık hurda depolama sahasında dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin, açık alanda yanan hurda yığınlarını kontrollü olarak söndürme çalışmaları yaklaşık 10 saattir devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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