Kocaeli'de hurda yangını (3)

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi'ndeki atık hurda depolama sahasında dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin, açık alanda yanan hurda yığınlarını kontrollü olarak söndürme çalışmaları yaklaşık 10 saattir devam ediyor.

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