Kocaeli'de makilik yangını

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi mevkisinde makilik alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

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