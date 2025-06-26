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        Kocaeli'de makilik yangını

        KOCAELİ'ninKörfez ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 14:05 Güncelleme: 26.06.2025 - 14:10
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        Kocaeli'de makilik yangını
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        KOCAELİ'ninKörfez ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı.

        Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi mevkisinde makilik alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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