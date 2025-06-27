TEM'de TIR ve otobüs çarpıştı; 1'i ağır, 3 yaralı

KOCAELİ’de TEM Otoyolu’nda aynı yöne giden TIR ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Körfez ilçesi geçişi Yenikent Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Aynı yöne giden ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 BDD 16 plakalı TIR ile 34 AYR 035 plakalı yolcu otobüsü yol çalışması nedeniyle yavaşlayan trafikte çarpıştı. Kazada yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.