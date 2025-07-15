Kocaeli'de orman yangını

Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi mevkisindeki ormanda, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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