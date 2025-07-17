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        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza ulaşımı aksattı

        ANADOLU Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 23:21 Güncelleme: 17.07.2025 - 23:25
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        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza ulaşımı aksattı
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        ANADOLU Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Dilovası ilçesi Diliskelesi Tüneli mevkisinde, Ankara istikametine seyir halinde olan A.S.F., M.Ş., H.T., H.Ç. ve O.N. yönetimindeki 5 otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, hamile olduğu öğrenilen F.S.L. isimli kadın tedbir amacıyla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde F.S.L. ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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