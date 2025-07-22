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        3 çocuk annesi Havva'nın ölümüne ilişkin 4 tutuklama

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 3 çocuk annesi Havva Yılmaz'ın (28) tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:36 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:40
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        3 çocuk annesi Havva'nın ölümüne ilişkin 4 tutuklama
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 3 çocuk annesi Havva Yılmaz'ın (28) tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        Olay, pazar günü saat 03.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Özgür Caddesi'ndeki 2 katlı binanın alt katında meydana geldi. İlk evliliğinden 2 çocuğu olan Nurettin Yılmaz'ın ikinci evliliğini yaptığı 3 çocuğunun annesi Havva Yılmaz, evde, tabancayla vuruldu. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Havva Yılmaz'ı ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        2 KURŞUN YARASI

        Havva Yılmaz’ın Adli Tıp Kurumu’nda yapılan muayenesinde vücudunda 2 kurşun yarası tespit edildi. Olay sırasında Havva Yılmaz'ın evde bulunan eşi Nurettin Yılmaz ile onun eski iş ortağı Suat Ş., Havva Yılmaz’ın üvey annesi Güleser K. ile amcası Şaban E. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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