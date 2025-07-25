Kocaelispor, Anfernee Dijkstee ile ön protokol imzaladı

– KOCAELİSPOR, Güney Amerikalı 28 yaşındaki sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel ile ön protokol imzaladığını duyurdu.

Kocaelispor, en son Middlesbrough forması giyen sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel ile ön protokol imzaladığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Anfernee Jamal Dijksteel ile kulübümüz arasında futbolcunun sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır” ifadelerine yer verildi.