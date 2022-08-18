Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tavşanlı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti Osmangazi Köprüsü bağlantı yolunda Ömer B. idaresindeki 41 AHB 779 plakalı konteyner yüklü tır, yön tabelası direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık personelince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırın kaldırılmasının ardından D-100 kara yolu Ankara istikametinde Osmangazi Köprüsü'ne büyük araçların geçişine yeniden izin verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.