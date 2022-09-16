Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Düzağaç Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda M.B. yönetimindeki 10 AAV 307 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Sürüklenen otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralı sürücüyü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



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