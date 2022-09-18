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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de paniğe neden olan doğal gaz kaçağı kontrol altına alındı

AA

Kocaeli'de paniğe neden olan doğal gaz kaçağı kontrol altına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir binadaki doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu.

Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak'taki bir binanın gaz kutusundan yayılan koku ve ses üzerine vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve İZGAZ ekiplerine bildirdi.

Patlama ihtimaline karşılık sokaktaki evlerde yaşayan bazı mahalle sakinleri de sokağa çıktı.

İZGAZ ekipleri, yer altındaki gaz kutusundaki vananın yerinden çıkması nedeniyle gaz kaçağı olduğunu belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alınan bölgede ekipler gaz akışını keserek paniğe yol açan kaçağı kontrol altına aldı. Vananın onarılması amacıyla çalışma başlatıldı.

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