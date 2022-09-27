Kocaeli'de inşaat alanına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde inşaat alanına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

N.S. idaresindeki 41 PF 357 plakalı otomobil, Sevgi Yolu Caddesi'ndeki inşaat alanına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılıp ambulansa taşınan sürücü N.S, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil, vinç yardımıyla yola çıkarıldı.





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