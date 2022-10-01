Kandıra sahilinde çevre temizliğine dikkati çekmek için atık toplandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Doğa Sporları Kulübü Derneğince (KODOSK) Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin sahil kesiminde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.



KODOSK üyeleri ile Kandıra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, eldivenlerini takıp, temizleme çubuklarıyla ilçedeki koylarda çevreye atılan şişe, poşet, çocuk bezi, ayakkabı, terlik, mayo gibi atıkları topladı.

Etkinlikte toplanan 30 poşet atık, temizlik personeline teslim edildi.

KODOSK Yönetim Kurulu üyesi Selvi Çınar, AA muhabirine, deniz sezonunun son günlerinde çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sahil temizliği etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Çınar, kamp ve piknik yapanlara, günübirlik koylarda vakit geçirenlere duyarlı olma ve çevreyi temiz tutma çağrısında bulundu.

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