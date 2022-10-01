Mübadil torunları Kocaeli'de buluştu

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KOCAELİ (AA) - Selanik'in Karacaova bölgesinden zorunlu göçe tabi tutulan mübadillerin torunları, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

"Geleneksel Karacaova Mübadilleri" buluşmalarının 8'ncisi ilçenin Yalakdere Mahallesi'nde düzenlendi.

Makedonyalı sanatçı Elena Hristova ile Rumeli sanatçısı Cüneyt Şentürk'ün konser verdiği etkinlikte, yöresel yemekler ikram edildi.

Gün boyu çocuklar için özel etkinliklerin yer aldığı programda, yöresel ürünler standı katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Yalakdere Mahalle muhtarı Samet Ertanal, AA muhabirine, 250 haneden oluşan mahallede etkinlik kapsamında her evin yemek yaptığını ve gelen misafirlere ikram edildiğini belirterek, mahallelerinde örf, adet ve geleneklerini yaşatmak için uğraş verdiklerini kaydetti.

Programa, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, mübadil dernek başkan ve yöneticileri ile mübadil torunları katıldı.​​​​​​​



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