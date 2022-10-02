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Şeker kamışı posasının yalıtım malzemesi olarak kullanılması için çalışma yürütülüyor

AA

Şeker kamışı posasının yalıtım malzemesi olarak kullanılması için çalışma yürütülüyor

KOCAELİ (AA) - AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, TÜBİTAK tarafından başlatılan, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde üretimi yapılan şeker kamışının posasının sanayi ve teknolojide yalıtım malzemesi olarak kullanılmasına yönelik proje geliştirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kandıra'da 10 yılı aşkın süredir şeker kamışından pekmez üreten 58 yaşındaki çiftçi Kadir Doğan'ı ziyaret eden Katırcıoğlu, eldivenini giyerek çalışmalara destek oldu.

Milletvekili Katırcıoğlu, AA muhabirine, Kocaeli'nin, özellikle Kandıra'nın unutulmuş, görülmeyen değerlerini ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Şeker kamışının ekilmesi, atadan kalan mirasın devam ettirilmesi ve bunun pekmeze dönüştürülüp ticari markaya çevrilmesi çabalarını yerinde görmeye geldiklerini anlatan Katırcıoğlu, çiftçi Doğan ve ailesini tebrik etti.

- "Ürün, yalıtım malzemesi olarak tekrar markaya dönüşecek"

AK Parti olarak tüm çabalarının Kandıra'nın bütün değerlerini ortaya çıkarmak, göstermek ve bütün Türkiye'ye, hatta dünyaya tanıtmak olduğunu vurgulayan Katırcıoğlu, "Bu konuda Cumhurbaşkanımızın çok değerli eşlerinin projesi 'Ata Tohumları' ile başladığımız çalışmalar işte bugün şeker kamışı pekmeziyle devam ediyor. Kocaeli'nin sadece sanayi ve ticaret şehri olmadığını anlatmak adına Kandıra'mızın bu özelliklerini, güzelliklerini tanıtmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK tarafından şeker kamışı posasının yalıtım malzemesi olarak kullanılmasına yönelik proje geliştirme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Katırcıoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Şeker kamışından kalan posa da kombin malzeme olarak görülmüş. Bu değerlendirme ve inceleme çalışmaları devam ediyor. Eğer olursa sıvısından doğal şeker, esmer şeker kalan posasından da sanayide ve teknolojide kullanılabilecek yalıtım malzemesi olarak tekrar ürüne, markaya dönüşecek. Bu da katma değer sağlayan bir ürün olduğunun en önemli işaretlerinden birisi olarak tescillenecek."

- "Şeker kamışı, en iyi organik ürünlerden biridir"

Çiftçi Kadir Doğan da şeker kamışı üretiminin geliştirilmesi için yıllardır mücadele verdiğini belirterek, TÜBİTAK'tan gelen yetkililerin şeker posasıyla ilgili incelemelerde bulunduğunu, araştırma sonuçlarının olumlu çıkması durumunda posasının yalıtım malzemesi olarak kullanılacağını kaydetti.

İnsanların bugünlerde organik gıda üzerine arayış içerisinde olduğunu dile getiren Doğan, "Şeker kamışı, en iyi organik ürünlerden biridir. Hem doğal hem her şeyini kendimiz yapıyoruz." dedi.

Doğan, Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GİOSB) şeker kamışından şeker üretme projesini gerçekleştirebilirlerse bunun ülkede ilk olacağına işaret ederek, bu konuda Katırcıoğlu'ndan destek beklediklerini kaydetti.

Projenin Kandıra'nın tarımına da katkısı olacağını belirten Doğan, "Çokta iyi olur diye düşünüyorum. Halkımız da dünyanın en iyi şekeri olan kahverengi şeker kamışı şekerini tatmış olur." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Başkan Yardımcısı İsmail Akalın, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve teşkilat mensupları da katıldı.

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