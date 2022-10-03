Hırsızlık suçundan aranan şüpheli İzmit'te yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından arandığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından aranan İ.C, 1 Ekim'de mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

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