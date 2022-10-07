Kocaeli'de sağanakla kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde seyreden G.N.G. idaresindeki 35 AZE 843 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada sürücü G.N.G. ile yolcu T.B.Y. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası motosiklet kullanılamaz hale geldi.



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