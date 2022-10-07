Kocaeli'nin ihracatı 9 ayda 15 milyar dolara yaklaştı

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KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Türk sanayisinin "merkez üssü" konumundaki Kocaeli'nin ocak-eylül dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1'lik artışla 14 milyar 899 milyon 685 bin dolar oldu.

Depolama, otoyol, demir, deniz ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındıran Kocaeli, konumu ve sahip olduğu limanların geniş arka alanı sayesinde özellikle Avrupa pazarına açılan önemli bir kapı görevini üstleniyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Kocaeli'nin geçen yılın 9 aylık döneminde 12 milyar 295 milyon 565 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı periyodunda yüzde 21,1 artışla 14 milyar 899 milyon 685 bin dolara ulaştı.

İhracat liginde İstanbul'un ardından ikinci sırada bulunan Kocaeli, genel ülke ihracatının yüzde 8'ini tek başına karşıladı.

- İhracatın dinamosu otomotiv ve kimya endüstrisi

Kentten yapılan ihracatın büyük bölümünü, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar sırtladı. İhracatın yaklaşık yüzde 70'ine karşılık gelen 10 milyar 408 milyon 599 bin dolarlık kısmını otomotiv ve kimya firmaları yaptı.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'den yapılan otomotiv ihracatı 2021'e göre yüzde 5'lik artışla 5 milyar 377 milyon 849 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Dış satım performansı bir önceki yıla göre yüzde 59 artış gösteren kimya sektörü, 5 milyar 30 milyon 750 bin dolarla ikinci oldu.

1 milyar 352 milyon 568 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşen çelik sektörünü 983 milyon 301 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 606 milyon 594 bin dolarla elektrik elektronik endüstrisi takip etti.

- Kocaeli'den 183 ülke ve bölgeye ihracat

Kocaeli'de faaliyet gösteren firmalar ocak-eylül döneminde dünyanın dört bir yanındaki 183 ülke ve bölgeye dış satım yaptı.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4'lük artışla 1 milyar 625 milyon 704 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Dış satımın 2021'in 9 aylık dönemine göre 6,5 kat arttığı Güney Afrika, 1 milyar 21 milyon 16 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Hollanda 979 milyon 304 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, bu ülkeyi 888 milyon 468 bin dolarla ABD, 836 milyon 524 bin dolarla İtalya izledi.

Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2021'in 9 aylık dönemine göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2021 (Bin Dolar) 2022 (Bin Dolar) Değişim (%) Birleşik Krallık 1.541.774 1.625.704 5,4 Güney Afrika 156.456 1.021.016 552,6 Hollanda 711.797 979.304 37,6 ABD 624.136 888.468 42,4 İtalya 750.066 836.524 11,5 Almanya 688.626 796.947 15,7 Fransa 611.870 766.203 25,2 Slovenya 780.797 742.205 -4,9 İspanya 550.614 723.154 31,3 Belçika 598.734 550.700 -8,1









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