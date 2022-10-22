Kocaeli'de kaçak midye avcılığı yapan 5 kişi yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kuş gözlem noktasının bulunduğu bölgede kaçak midye avcılığı yapan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki İzmit Körfezi'nin doğusunda kuş gözlem noktasının bulunduğu bölgede kaçak kum midyesi avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce kaçak midye avcılığı yapan 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere idari işlem yapılırken midye avcılığında kullanılan malzemelere el konuldu.

Toplanan midyeler yaşam alanına bırakıldı.





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