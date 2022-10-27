Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gebze Teknik Üniversitesi'nde incelemelerde bulundu:

KOCAELİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İnşallah yarınımız bugünden çok daha iyi olacak ve devamında da çok çok iyi günlerde hep birlikte mutlu ve müreffeh bir Türkiye'de yaşayacağız." dedi.

Bakan Kirişci, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) yerleşkesinde bulunan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Daha sonra üniversitedeki topraksız dikey tarım ve venlo tipi cam Ar-Ge seralarında incelemelerde bulunan Bakan Kirişçi, akademisyenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kirişci, burada yaptığı açıklamada, Fonangels platformunun, Türkiye'de girişimciler için güzel çalışmalara imza atan bir şirket olduğunu belirterek, şirketin girişimcilerle bir araya gelmek adına yaptığı etkinlik için kente geldiklerini kaydetti.

Etkinlik sahasından sonra Türkiye'nin güzide üniversitelerinden biri olan GTÜ'de bakanlığı ilgilendiren önemli çalışmaların olduğunu dile getiren Kirişçi, şöyle konuştu:



"Bu çalışmaları da yerinde görmek bizler için son derece kıymetliydi. Burada tabii ki Sayın Rektörümüz başta olmak üzere tüm akademik ekibine ve çalışma arkadaşlarına her şeyden önce üstün başarılar diliyorum. Ben de bir akademisyen olarak şöyle 20 yıl öncesine kendimi taşımış oldum. Burada tohumla teknolojinin ne kadar iç içe olduğunu hep beraber gördük. Tek başına bizim tohum sektöründe olanlar olarak faaliyet göstermemizin yeterli olmadığını, mutlaka multidisipliner bir çalışmanın gerekliliğini ve teknolojinin vazgeçilmez olduğunu aracılığınızla bir kez daha ifade etmemizde yarar var."



GTÜ'de gördüklerinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Kirişçi, özellikle "dikey bahçe" bölümünde son derece etkileyici, ufuk açıcı birtakım değerlendirmeler olduğunu söyledi.



Kirişçi, bunlardan da istifade ederek gelecek yüz yıla dair şimdiden üreticilerin, topraklı topraksız üretmeye devam etmeleri gerektiğine işaret ederek, "2053 vizyonumuzun nüfus projeksiyonu dikkate alındığında da 105 milyon sırf kendi vatandaşımız için bu süreç, daha çok üretmemiz gerektiğini bize emrediyor. Bir o kadar da ülkemize gelecek turistlerin olduğu varsaydığınızda... Yine global oyuncu olmak adına ihracatı da öncelememiz gerektiğinde, ihracat kısmıyla da ilgili daha fazla üretim yapmamız esas olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün bu çalışmaların gelecek yüz yılda önemli bir altlık oluşturacağını ve kendisinin çok umutlu olduğunu dile getiren Kirişçi, projelerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kirişçi, "İnşallah yarınımız bugünden çok daha iyi olacak ve devamında da çok çok iyi günlerde hep birlikte mutlu ve müreffeh bir Türkiye'de yaşayacağız." diyerek, "Bu da sağlıklı beslenmeden ve sağlıklı beslenmeyle birlikte sağlıklı nesillerden geçiyor. İnşallah bunu da tesis etmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Kirişçi'ye, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar eşlik etti.

GTÜ'deki programının ardından Kirişçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit'teki Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada incelemelerde bulunarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç'tan bilgi alan Kirişçi, belediyenin sokak hayvanlarına yönelik çalışma ve projelerini içeren sunumu izledi.



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