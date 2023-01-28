Kocaeli'de trafik levhası direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde trafik levhası direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
D-130 kara yolunda İzmit yönüne giden D.Y'nin kullandığı 41 AJS 059 plakalı açık kasa kamyonet, Yuvacık ayrımında kontrolden çıkarak yön tabelasının direğine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü D.Y. ve E.K. sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yoldaki ulaşım, kamyonetin çekilmesinin ardından normale döndü.