Kocaeli'de trafik levhası direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde trafik levhası direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

D-130 kara yolunda İzmit yönüne giden D.Y'nin kullandığı 41 AJS 059 plakalı açık kasa kamyonet, Yuvacık ayrımında kontrolden çıkarak yön tabelasının direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü D.Y. ve E.K. sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yoldaki ulaşım, kamyonetin çekilmesinin ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.