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GÜNCELLEME - Kocaeli'de fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 kişi öldü

AA

GÜNCELLEME - Kocaeli'de fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Çerkeşli Mahallesi'nde faaliyet gösteren yat boyası üreten fabrika içerisinde Murat Duran ve Yücel Keleş, çalışanlar tarafından baygın bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen Duran ve Keleş, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ve AFAD ekipleri, fabrikada inceleme gerçekleştirdi.

Fabrika ortaklarından olduğu öğrenilen Duran ve Keleş'in cesetleri, Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Duran'ın cenazesinin İstanbul, Keleş'in cenazesinin ise Ankara'da defnedileceği belirtildi.

Kesin ölüm nedenleri otopsi sonucu belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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