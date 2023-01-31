Kocaeli'de eski eşini bıçakla yaralayan sanık yargılanıyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 17 Ekim 2021'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık S.Ç, müşteki eski eş A.D. ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatı, şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık ve avukatı ise savunmaları tekrar ettiklerini söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

İzmit'te 17 Ekim 2021'de, kafeteryada çalışan A.D, olay tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşi S.Ç. tarafından 12 bıçak darbesiyle yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.



Çalışanlarca etkisiz hale getirilerek polise teslim edilen şüpheli, adli makamlarca tutuklanmıştı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, S.Ç'nin eşe karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.





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