İnternetten kiralık ev ilanıyla kapora dolandırıcılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de internetten kiralık ev ilanı vererek aldıkları kaporalarla vatandaşları dolandıran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İzmit ilçesinde, bir internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanı verip 4 farklı kişiden ''kapora'' alınarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, adresleri belirlenen 3 şüpheli operasyonla yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y. ve M.T. hakimlikçe tutuklanırken, A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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