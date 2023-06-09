Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kur farkı 'cep'e yansıdı; bir zam daha

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

İddiaya göre, Emsal Tekin'e Osmangazi Mahallesi'nde halk otobüsünden inip evine yürüdüğü sırada henüz ismi öğrenilemeyen husumetli olduğu kişi silahla ateş etti.

Yaralanan Tekin, yaralı halde evine kadar gidip polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis silahlı saldırıda bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.