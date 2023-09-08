Kandıra'nın tanıtımına pedal çevirerek destek oluyorlar Kocaeli'nin Karadeniz kıyısında yer alan, yeşil ile mavinin buluştuğu Kandıra ilçesinin tanıtımına katkı sunmak için düzenlenen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'ne, 400 bisikletli katılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve dün başlayan festival kapsamında, Kerpe Ömerağzı kamp alanında bisikletliler için çadırlar kuruldu.

Kandıra'nın doğal ve turistik öneme sahip mekanlarını tanıtmak için gerçekleştirilen festivalin ilk gününde, 400 bisikletçinin rotası Kerpe Kartal Kayalıkları oldu.

Kerpe'den startı verilen ve pazar günü sona erecek festival kapsamında bisikletliler, etkinliğin ilk gününde Kerpe Kartal Kayalıkları'na akşam sürüşü gerçekleştirdi.

Bisikletlilere Kocaeli Atlı Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri de eşlik etti. Kartal Kayalıkları'na gelen bisikletliler, burada trio müzik dinletisine katıldı.

​​​​​​​400 bisikletçinin pedal çevirdiği festivalde, katılımcılar için ihtiyaç olabilecek malzemeler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Festival kapsamında bugün Ömerağzı-Kerpe Cebeci sürüşü, Cebeci-Çamkonak-Babalı sürüşü ve Pembe Kayalar sürüşü, yarın Ömerağzı-Sarısu-Seyrek-Kandıra sürüşü, Kandıra-Bağırganlı sürüşü, Bağırganlı-Seyrek-Sarısu sürüşü gerçekleştirilecek.

Pazar günü ise Ömerağzı-Sarısu-Babaköy sürüşü yapılacak.