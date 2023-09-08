Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kandıra'nın tanıtımına pedal çevirerek destek oluyorlar

        Kocaeli'nin Karadeniz kıyısında yer alan, yeşil ile mavinin buluştuğu Kandıra ilçesinin tanıtımına katkı sunmak için düzenlenen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'ne, 400 bisikletli katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kandıra'nın tanıtımına pedal çevirerek destek oluyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve dün başlayan festival kapsamında, Kerpe Ömerağzı kamp alanında bisikletliler için çadırlar kuruldu.

        Kandıra'nın doğal ve turistik öneme sahip mekanlarını tanıtmak için gerçekleştirilen festivalin ilk gününde, 400 bisikletçinin rotası Kerpe Kartal Kayalıkları oldu.

        Kerpe'den startı verilen ve pazar günü sona erecek festival kapsamında bisikletliler, etkinliğin ilk gününde Kerpe Kartal Kayalıkları'na akşam sürüşü gerçekleştirdi.

        Bisikletlilere Kocaeli Atlı Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri de eşlik etti. Kartal Kayalıkları'na gelen bisikletliler, burada trio müzik dinletisine katıldı.

        ​​​​​​​400 bisikletçinin pedal çevirdiği festivalde, katılımcılar için ihtiyaç olabilecek malzemeler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

        Festival kapsamında bugün Ömerağzı-Kerpe Cebeci sürüşü, Cebeci-Çamkonak-Babalı sürüşü ve Pembe Kayalar sürüşü, yarın Ömerağzı-Sarısu-Seyrek-Kandıra sürüşü, Kandıra-Bağırganlı sürüşü, Bağırganlı-Seyrek-Sarısu sürüşü gerçekleştirilecek.

        Pazar günü ise Ömerağzı-Sarısu-Babaköy sürüşü yapılacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Bu bölgelerde yağmur var
        Bu bölgelerde yağmur var
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Toplu cinayet ihbarı yoga dersi çıktı!
        Toplu cinayet ihbarı yoga dersi çıktı!
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'nin Kandıra sahilinde, hafta sonu denize girmek yasaklandı
        Kocaeli'nin Kandıra sahilinde, hafta sonu denize girmek yasaklandı
        İzmit Körfezi flamingoları ağırlıyor
        İzmit Körfezi flamingoları ağırlıyor
        Başiskele Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği
        Başiskele Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği
        AYM, hükümlünün yolladığı mektupların UYAP´a kaydedilmesini hak ihlali sayd...
        AYM, hükümlünün yolladığı mektupların UYAP´a kaydedilmesini hak ihlali sayd...
        Kocaeli'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest b...
        Kocaeli'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest b...
        Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı: 2 yaralı
        Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı: 2 yaralı