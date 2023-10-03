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        İzmit Körfezi'ne dökülen atık suyla ilgili inceleme başlatıldı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yağmur suyu hattından İzmit Körfezi'ne dökülen atık sudan incelenmek üzere numune alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:09
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        İzmit Körfezi'ne dökülen atık suyla ilgili inceleme başlatıldı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yağmur suyu hattından İzmit Körfezi'ne dökülen atık sudan incelenmek üzere numune alındı.

        Tavşancıl Sahili Tavşancıl Amatör Balıkçılar Derneği mevkisinde çevreye kötü koku yayan ve denizde köpürdüğü görülen atık suyla ilgili yetkililere bilgi verildi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

        Ekipler, atık suyun denize karıştığı bölgede inceleme yapmak üzere numune aldı.

        Atık su kaynağının ve içindeki maddelerin incelemeler sonucu tespit edileceği belirtildi.

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