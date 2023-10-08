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        Karamürsel'de "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi

        Kocaeli Hayvanları Koruma Derneğince (KOCAELİDER41), 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Karamürsel ilçesinde kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 10:45 Güncelleme: 08.10.2023 - 10:54
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        Karamürsel'de "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi
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        Kocaeli Hayvanları Koruma Derneğince (KOCAELİDER41), 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Karamürsel ilçesinde kermes düzenlendi.

        Karamürsel Kültür Merkezi’nde, sokak hayvanların mama ve çeşitli giderlerinin karşılanması için oluşturulan kermeste, mahalli sanatçılar sahne aldı.

        Dernek Başkanı Selma Pilatin Pek, yaptığı konuşmada, hayvanların insan hayatında önemli yerinin olduğunu belirterek, hayvanseverlerden heves uğruna hayvan sahiplenip daha sonra sokağa bırakmamasını istedi.

        Pek, "Onları aile ferdi gibi sahiplenin. Evde, sokakta ve doğal yaşam alanlarında hayvanları korumak gerekir." dedi.

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