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        Kocaeli'de düğünde yeğenini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düğünde yeğenini silahla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:10 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:10
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        Kocaeli'de düğünde yeğenini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düğünde yeğenini silahla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık hakim karşısına çıktı.

        Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.Ç (63), taraf avukatları ve maktul Hakan Aydın'ın yakınları hazır bulundu.

        Duruşmada söz verilen M.Ç, olaydan önce annesinin yoğun bakıma alındığını, bu süreçte ölen yeğeninin annesi ile kardeşleri arasında tartışmalar yaşandığını söyledi.

        Maktulün annesinin, küçük kız kardeşiyle aralarında çıkan kavgada yaralandığını belirten M.Ç, "Maktul, 'Annenin yanına mezar kazacağım.' diye mesajlar atıyordu. Yeğenimin düğününe gittim, takımı taktım. Ayrılacaktım, maktul gelip beni darbetti. Anneme küfredince şuurumu kaybettim. 4 senedir annem için uğraşıyorum. Ne yaptıysam annem için yaptım. Yatıp kalkıp dua ediyorum. Yeğenime cezaevinde Kur'an-ı Kerim okutturdum. Olaydan 2 gün önce savcıya gittim. Maktulün, 'İzmit'e gelme.' diye tehdit ettiğini söyledim. Tehditler sebebiyle de düğün günü arabamda olan silahı üzerime aldım. Çok pişmanım. Böyle bir şey olmasını istemezdim." diye konuştu.

        Maktulün eşi İlknur Aydın da sanığın eşini tahrik ettiğini iddia ederek, "Düğüne sanığın geldiğini bilmiyordum. Hiçbir sebep olmadan 2 çocuğum babasız kaldı. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum. Bizim sanıkla akrabalık diyaloğumuz yoktu." dedi.

        Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 30 Ekim 2022'de düğün merasimi sırasında M.Ç'nin, tabancayla yaraladığı yeğeni Hakan Aydın (45) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç, tutuklanmıştı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktulün, aralarında husumet bulunan şüpheliye telefondan mesaj göndererek hakaret ve tehditte bulunduğuna yer verildi.

        İddianamede, olay günü maktulün masasına geldiği ve yumrukla vurduğu şüphelinin ruhsatsız olarak bulundurduğu tabancayla maktule 5 el ateş ettiği belirtildi.

        Maktulden kaynaklanan ve haksız tahrik oluşturan davranışların bulunduğuna yer verilen iddianamede, sanık hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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