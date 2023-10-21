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        Kocaeli'de 775 bin uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 775 bin uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:37
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        Kocaeli'de 775 bin uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 775 bin uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ekim'de Anadolu Otoyolu'nda bir tırı durdurdu.

        Narkotik köpeği "Nitro" ile tırda yapılan aramada, şoför mahallinin altına gizlenmiş 775 bin sentetik ecza hap bulundu.

        Gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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