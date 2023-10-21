Kocaeli'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 21.10.2023 - 23:57 Güncelleme: 22.10.2023 - 00:02
Kocaeli'de, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "gece vakti yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.Y'nin (38) kentte olduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan S.Y. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.