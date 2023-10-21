Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 23:57 Güncelleme: 22.10.2023 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "gece vakti yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.Y'nin (38) kentte olduğunu tespit etti.

        Operasyonla yakalanan S.Y. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail pazar yerini bombaladı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        Derbide kazanan Galatasaray!
        Derbide kazanan Galatasaray!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu kırdı!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu kırdı!
        "Salı ve ötesi"
        "Salı ve ötesi"
        "Kırmızı kart sonucu belirledi"
        "Kırmızı kart sonucu belirledi"
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Yenilmez Cimbom!
        Yenilmez Cimbom!
        Türk Kızılayı devrede
        Türk Kızılayı devrede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Derbide kırmızı VAR!
        Derbide kırmızı VAR!
        İsrail-Hamas çatışmasında 16. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 16. gün
        Kars'ta feci kaza: 3 ölü
        Kars'ta feci kaza: 3 ölü
        İhmalin böylesi
        İhmalin böylesi
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçakla kavgada 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçakla kavgada 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
        Kocaeli'de "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangın söndürüldü
        İş yerinin önünde ateş açtı, kaçarken kadına çarptı
        İş yerinin önünde ateş açtı, kaçarken kadına çarptı
        Kocaeli'de 775 bin uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi
        Kocaeli'de 775 bin uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi