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        Uygulamalı eğitim alan meslek liseliler, nitelikli personel olarak istihdam ediliyor

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomotiv sanayisine kalıp parçaları üreten meslek liseliler, mezuniyetlerinin ardından nitelikli personel olarak istihdam imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:16
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        Uygulamalı eğitim alan meslek liseliler, nitelikli personel olarak istihdam ediliyor
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomotiv sanayisine kalıp parçaları üreten meslek liseliler, mezuniyetlerinin ardından nitelikli personel olarak istihdam imkanı buluyor.

        Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı'nda eğitim alan 515 öğrenci, Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) içerisinde 2007'de açılan okuldaki CNC ve endüstriyel kalıp atölyelerinde eğitim görüyor.

        Fabrikalarda birebir kullanılan plastik enjeksiyon tezgahı ve CNC makinelerini kullanmayı öğrenen liseliler, TOSB bünyesinde hizmet veren otomotiv yan sanayi kuruluşlarına kalıp parça üretimi yapıyor. Okullarının ekonomik kazanç elde etmesinde önemli rol oynayan öğrenciler, mezun olduklarında da nitelikli personel olarak sektörde iş hayatına başlayabiliyor.

        - "Öğrenci, yaşayarak işi öğrenmiş oluyor"

        Alan Şefi Mustafa Naki Özdemir, AA muhabirine, öğrencilerin okul atölyelerinde fabrikalardaki çalışma ortamını ve kullanılan makineleri deneyimlediğini anlattı.

        Öğrencilerin imalatın bütün süreçlerinde rol aldığına işaret eden Özdemir, "TOSB bölgesinde olduğumuz için konumumuzu çok iyi kullanıyoruz. Firmalarla iletişimimiz çok kuvvetli. Döner sermayede, otomobil sektöründe üretilen kalıpların parçalarını imal ediyoruz. Öğrenci burada aktif şekilde tezgahı kullanıyor. İş akışında birebir karşılaşılan aksaklıklarda anında çözüm üretmeyi görüyor. Yaşayarak burada işi öğrenmiş oluyor." diye konuştu.

        Özdemir, başarıyla mezun olan öğrencilerin doğrudan fabrikalarda iş hayatına başlayabildiğini aktararak, atölyelerdeki emeklerinin karşılığında da cüzi miktarda ücret aldıklarını söyledi.

        Sürekli ve güzel ilişkiler sayesinde firmaların desteğini aldıklarını ifade eden Özdemir, "Firmaların insan kaynaklarıyla da iletişim halinde olduğumuz için oradaki insan kaynakları direkt bize ulaşıp yetiştirdiğimiz öğrencileri mezun olduklarında işe başlatıyor." dedi.

        - "Öğrenciler için çok büyük avantaj"

        Okul Müdürü Kadir Yalçın da liselilerin, önde gelen otomotiv firmalarına üretim yapan fabrikaların kullandığı tezgahlarda eğitim aldığını ve bundan dolayı eğitimlerini tamamladıklarında çok büyük avantaja sahip olduklarını vurguladı.

        Yalçın, "Mesleki eğitimin en önemli faktörü uygulama. Teorik olarak birçok şeyi öğretiyoruz ama uygulayamadıktan sonra çok anlam ifade etmiyor. Biz burada uygulama fırsatı bulduğumuz için çocuklar sektöre girdiklerinde farklarını ortaya koyuyorlar. Üretmiş ve ürettiklerini montaja çevirmiş olarak firmalara gittikleri için firmalardan bize çok olumlu dönüşler oluyor." değerlendirmesini yaptı.

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