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        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 20:16 Güncelleme: 31.10.2023 - 20:21
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        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Hürriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde bir iş yerinde, Yalçın K. ile Şahin K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Yalçın K. bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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