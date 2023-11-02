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        "Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri" Kocaeli'de başladı

        MÜSİAD Kocaeli Şubesi ve Kartepe Group Fuarcılık tarafından düzenlenen "Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri", İzmit ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:10 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:17
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        "Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri" Kocaeli'de başladı
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        MÜSİAD Kocaeli Şubesi ve Kartepe Group Fuarcılık tarafından düzenlenen "Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri", İzmit ilçesinde başladı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona Bursa, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'dan 35 firma katılıyor.

        MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu, AA muhabirine, paydaşlarıyla yaptıkları toplantıda Kocaeli'ye bu etkinliği kazandırma kararı aldıklarını söyledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da desteğiyle gerekli hazırlıkları yaptıklarını anlatan Uslu, "Katılımcı 35 firma var. Bunlar elit firmalar. Organizasyona olacak ilgiyi gözlemleyeceğiz. Sonrasında fuarın gelecek yıllarda da yapılmasını amaçlıyoruz." dedi.

        Normal zamanda keyfi görülen karavanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve deprem döneminde öneminin daha iyi anlaşıldığını dile getiren Uslu, Kocaeli'nin karavan üretimi ve turizmi noktasında önemli potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

        Sakarya'dan gelerek ailesiyle etkinliğe katılan Hasan İpekçioğlu, karavanda zaman geçirmeyi ailecek çok sevdiklerini dile getirerek, çadır ve karavan kamplarına giderek güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

        Aynı zamanda kooperatifleri bulunduğunu ve onun için tiny house bakmaya geldiklerini belirten İpekçioğlu, beğendikleri tiny house ya da karavan olursa anlaşma yapmayı planladıklarını söyledi.

        Organizasyon, 5 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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