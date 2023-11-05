Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 04:19 Güncelleme: 05.11.2023 - 04:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Atakan Boyacı'nın (23) kullandığı 16 AUR 995 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Seka Tüneli çıkışında refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle Boyacı refüje savruldu.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri. sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Boyacı'nın, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu, motosikletini önceki gün satın aldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        CHP yeni genel başkanını seçti
        CHP yeni genel başkanını seçti
        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        26 yıllık hasret sona erdi!
        26 yıllık hasret sona erdi!
        Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
        Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de şiddetli rüzgarda kırılan ağaç dalı bir otomobile zarar verdi
        Kocaeli'de şiddetli rüzgarda kırılan ağaç dalı bir otomobile zarar verdi
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kaza sonrası denize düşen aracın sürücüsünü balık tutanlar kurtardı
        Kaza sonrası denize düşen aracın sürücüsünü balık tutanlar kurtardı
        Kocaeli'de denizin taşması sonucu sahil otoparkı su altında kaldı
        Kocaeli'de denizin taşması sonucu sahil otoparkı su altında kaldı
        Ford Otosan'ın yenilenen Yeniköy Fabrikası açıldı
        Ford Otosan'ın yenilenen Yeniköy Fabrikası açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni'nde konu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni'nde konu...