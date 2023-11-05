Kocaeli'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Atakan Boyacı'nın (23) kullandığı 16 AUR 995 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Seka Tüneli çıkışında refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Boyacı refüje savruldu.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri. sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Boyacı'nın, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu, motosikletini önceki gün satın aldığı öğrenildi.

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