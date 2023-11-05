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        Türkiye Basketbol 2. Ligi

        Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu 1. hafta mücadelesinde Karamüselbey SK, evinde ağırladığı Orhangazi Gençlik'i 84-66 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:50 Güncelleme: 05.11.2023 - 13:04
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        Türkiye Basketbol 2. Ligi
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        Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu 1. hafta mücadelesinde Karamüselbey SK, evinde ağırladığı Orhangazi Gençlik'i 84-66 mağlup etti.

        Karamürsel Atatürk Spor Salonu'nda dün oynanan mücadeleyi, baş hakem Abdullah İlik yönetti.

        Maç boyunca baskın bir oyun sergileyen ev sahibi takım, rakibini 84-66 yenmeyi başardı.

        Karamürselbey SK Basketbol Takımı Antrenörü Turgut Taşçı, gazetecilere, güzel oyunla farklı kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, her geçen gün daha iyi olacaklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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