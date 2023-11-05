Türkiye Basketbol 2. Ligi
Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu 1. hafta mücadelesinde Karamüselbey SK, evinde ağırladığı Orhangazi Gençlik'i 84-66 mağlup etti.
Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu 1. hafta mücadelesinde Karamüselbey SK, evinde ağırladığı Orhangazi Gençlik'i 84-66 mağlup etti.
Karamürsel Atatürk Spor Salonu'nda dün oynanan mücadeleyi, baş hakem Abdullah İlik yönetti.
Maç boyunca baskın bir oyun sergileyen ev sahibi takım, rakibini 84-66 yenmeyi başardı.
Karamürselbey SK Basketbol Takımı Antrenörü Turgut Taşçı, gazetecilere, güzel oyunla farklı kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, her geçen gün daha iyi olacaklarını kaydetti.
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