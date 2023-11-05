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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kocaeli'de konuştu:

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin, "Bütün siyasi partilerin omuz omuza vermesi gereken dönemde kutuplaşma yaşıyoruz. Her alana sirayet eden kutuplaşma. Bir insanlık trajedisi varsa orada buluşabilmeliyiz, omuz omuza verebilmeliyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:09 Güncelleme: 05.11.2023 - 18:09
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kocaeli'de konuştu:
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin, "Bütün siyasi partilerin omuz omuza vermesi gereken dönemde kutuplaşma yaşıyoruz. Her alana sirayet eden kutuplaşma. Bir insanlık trajedisi varsa orada buluşabilmeliyiz, omuz omuza verebilmeliyiz." dedi.

        İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Davutoğlu, bugünlere zor ve çetin yollardan geçerek geldiklerini, engelleri birer birer aştıklarını söyledi.

        Davutoğlu, tarihin, insanları ve milletleri sınadığı dönemleri olduğuna işaret ederek, "Bu dönemlerde doğru değerlendirmeler yapan milletler, bu değerlendirmede insanlık vicdanından kopmayan milletler ve liderler tarihe geçer ama aynı dönemlerde vicdanından kopanlar, o vicdanın gereği olan eylemde, söylemde bulunmayanlar ise daha sonra özür dilemek zorunda kalırlar." diye konuştu.

        Yıl dönümlerinin muhasebe için önemli olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Bir milletin, bir devletin 100. yılı demek, 'Geçmiş yüz yılda ne yaptık, bundan sonra ne yapmalıyız?' sorusuna cevap aranan yıl demektir." ifadesini kullandı.

        Davutoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılının idrak ettikleri zaman diliminde Filistin'de insanlık trajedisi yaşandığını vurgulayarak, gözler önünde çocukların, kadınların öldürüldüğünü, okulların, hastanelerin, insanların kaçıp sığındığı mülteci kamplarının İsrail tarafından bombalandığını anımsattı.

        - "Türkiye Cumhuriyeti Devleti nevzuhur devlet değildir"

        Bu büyük sınamada tarihin ve coğrafyanın merkezinde bir ülkede yaşadıklarına dikkati çeken Davutoğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye Cumhuriyeti Devleti nevzuhur devlet değildir. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra anti sömürgeci hareketler içinde doğmuş sıradan devlet değildir. Anadolu coğrafyasındaki devletlerin sıradan olma şansı yoktur. Bu coğrafya, ya toprağa tutunanların ve o topraktan bütün yerküreye mesaj iletenlerin hakimiyet kurdukları coğrafya olur ya da tarihten silinenlerin coğrafyası. İradeniz, vicdanınız, aklınız olacak. İşte İstiklal Savaşı ve sonrasında kurulan Cumhuriyet böyle bir iradenin, aklın, vicdanın eseridir."

        Ortak zeminde konuşmadan geleceği kuramayacaklarını vurgulayan Davutoğlu, "Bütün siyasi partilerin omuz omuza vermesi gereken dönemde kutuplaşma yaşıyoruz. Her alana sirayet eden kutuplaşma. Bir insanlık trajedisi varsa orada buluşabilmeliyiz, omuz omuza verebilmeliyiz. 'Evet, bu insanlık suçudur.' diyebilmeliyiz. Cumhuriyet'in üçüncü nesli olarak bizler ve bizden sonraki nesillerin gururla, 'Evet 100. yıldayız' diyebileceği bir gururu yaşayabilmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün yaptığı kongrenin, partiye ve Türk siyasetine hayırlı olmasını dileyerek, "Kılıçdaroğlu'yla zor dönemde karşılıklı istişareler içinde ortak mücadele verdik. Sayın Özgür Özel de yeni genel başkan olarak eminim elinden geleni yaparak Türk siyasetine katkıda bulunmaya çaba sarf edecek." ifadesini kullandı.

        Konuşmasının ardından Gelecek Partisi'ne verdiği desteklerden dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e plaket takdim eden Davutoğlu, yeni üyelere de rozet taktı.

        Mevcut başkan Hasan Arabacı'nın güven tazelediği kongreye, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, il yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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