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        Başiskele'deki geri dönüşüm tesislerine son 3 yılda 4,2 milyon lira ceza kesildi

        Başiskele ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesislerine yönelik denetimlerde 2021'den bu yana 4,2 milyon lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:27 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:27
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        Başiskele'deki geri dönüşüm tesislerine son 3 yılda 4,2 milyon lira ceza kesildi
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        Başiskele ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesislerine yönelik denetimlerde 2021'den bu yana 4,2 milyon lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Karadenizliler ve Vezirçiftliği mahallelerinde faaliyet gösteren ve çevresel etkilere sebebiyet verebilecek atık işleme ve geri kazanım tesislerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekiplerince 24 saat esasına göre yapılan denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

        Bahse konu bölgedeki atık işleme ve geri kazanım tesislerine yönelik 2021 yılında 48, 2022 yılında 50 ve 2023'te 75 olmak üzere toplam 173 denetim yapıldığı aktarılan açıklamada, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen firmalara toplam 4 milyon 215 bin 155 lira tutarında 12 ayrı idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

        Açıklamada, Kocaeli'nin çeşitli noktalarında bulunan 13 hava kalitesi istasyonu ve 35 tesisin kirletici vasfı yüksek 93 bacasında online olarak yapılan ölçümler ile teknik ekiplerce planlı ve plansız denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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