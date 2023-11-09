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        Kocaeli'de bir sitede market işletmecisi tartıştığı yöneticiyi bıçakladı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde site yöneticisi, tartıştığı aynı sitedeki market işletmecisi tarafından bıçaklı kavgada ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 01:13 Güncelleme: 09.11.2023 - 01:18
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        Kocaeli'de bir sitede market işletmecisi tartıştığı yöneticiyi bıçakladı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde site yöneticisi, tartıştığı aynı sitedeki market işletmecisi tarafından bıçaklı kavgada ağır yaralandı.

        Kayacık Mahallesi'ndeki bir sitede market işleten M.C.S.(24) ile sitenin yöneticisi H.S. (58) arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda site yöneticisi bıçakla yaralandı.

        Çevredeki vatandaşlar tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne götürülen, buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtili.

        Polise teslim olan market işletmecisi M.C.S'nin işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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