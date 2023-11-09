Kocaeli'de bir sitede market işletmecisi tartıştığı yöneticiyi bıçakladı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde site yöneticisi, tartıştığı aynı sitedeki market işletmecisi tarafından bıçaklı kavgada ağır yaralandı.

Kayacık Mahallesi'ndeki bir sitede market işleten M.C.S.(24) ile sitenin yöneticisi H.S. (58) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda site yöneticisi bıçakla yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne götürülen, buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtili.

Polise teslim olan market işletmecisi M.C.S'nin işlemleri devam ediyor.

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