Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de sahilde erkek cesedi bulundu

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:55 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de sahilde erkek cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        60 Evler sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, bir kişinin kıyıya yakın noktada hareketsiz olduğunu fark etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Sudan çıkarıldıktan sonra kontrollerini yapan sağlık ekibi, Y.K. (23) olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü belirledi.

        Olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gülistan Doku dosyası yeniden açılacak mı?
        Gülistan Doku dosyası yeniden açılacak mı?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Kaostan çıkış arayışı
        Kaostan çıkış arayışı
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

        Benzer Haberler

        Sahile vurmuş cansız bedeni bulundu
        Sahile vurmuş cansız bedeni bulundu
        Minibüs, kayan otomobile çarptı; 5 yaralı
        Minibüs, kayan otomobile çarptı; 5 yaralı
        Kocaeli'de tur minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kocaeli'de tur minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bir sitede market işletmecisi tartıştığı yöneticiyi bıçakladı
        Kocaeli'de bir sitede market işletmecisi tartıştığı yöneticiyi bıçakladı
        Kocaeli'de hafif ticari araçta çıkan yangın güvenlik kamerasınca görüntülen...
        Kocaeli'de hafif ticari araçta çıkan yangın güvenlik kamerasınca görüntülen...
        Ters yönde ilerleyen ciple otomobilin çarpıştığı, anne ve bebeğinin öldüğü...
        Ters yönde ilerleyen ciple otomobilin çarpıştığı, anne ve bebeğinin öldüğü...