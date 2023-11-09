Kocaeli'de sahilde erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

60 Evler sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, bir kişinin kıyıya yakın noktada hareketsiz olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sudan çıkarıldıktan sonra kontrollerini yapan sağlık ekibi, Y.K. (23) olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.