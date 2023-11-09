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        Kocaeli'de kayıp şahsın öldürüldüğü şüphesi üzerine 6 zanlı gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan şahsın öldürüldüğü şüphesi üzerine 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 20:10 Güncelleme: 09.11.2023 - 20:10
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        Kocaeli'de kayıp şahsın öldürüldüğü şüphesi üzerine 6 zanlı gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan şahsın öldürüldüğü şüphesi üzerine 6 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gebze'de Nurhan Ör'ün kayıp olduğu bilgisinin alınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma yapıldı.

        Ör'ün tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönünde şüphelerin oluşması nedeniyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda konunun failleri olduğu değerlendirilen 6 zanlı gözaltına alındı.

        Olaylı ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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