Kocaeli'de kayıp şahsın öldürüldüğü şüphesi üzerine 6 zanlı gözaltına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan şahsın öldürüldüğü şüphesi üzerine 6 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gebze'de Nurhan Ör'ün kayıp olduğu bilgisinin alınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma yapıldı.

Ör'ün tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönünde şüphelerin oluşması nedeniyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda konunun failleri olduğu değerlendirilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Olaylı ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturma sürüyor.