Gebze'de olası afetlerde "Kara Kutu"yla kesintisiz belediye ve haberleşme hizmeti sunulacak

CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde olası afetlere hazırlıklı olunması amacıyla oluşturulan "Kara Kutu" isimli veri depolama sistemi sayesinde vatandaşlar, belediye ve haberleşme hizmetlerinden 48 saat boyunca kesintisiz yararlanabilecek.

Gebze Belediyesince deprem, sel gibi olası afetlerde hizmet ve iletişim konusunda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için tüm belediye verilerinin toplandığı depolama sistemi hayata geçirildi.

Lityum iyon aküler sayesinde 48 saat hizmet verecek sistemin bozulması veya afet nedeniyle yok olması durumunda açık arazide kurulan mobil yedeklemesi anında devreye girecek.

İlçedeki 36 noktaya radyolink (iki nokta arasında elektromanyetik dalgalarla iletişim için kurulan düzenek) sistemle veri depolama merkezinden beslenen vericiler yerleştirildi. Bu sayede AFAD'ın belirlediği 71 toplanma bölgesinde internet hizmeti devam edecek.

Tüm binalara ait bilgilerin, kadastro planlarının ve evrakın saklandığı sistem, olası afette yıkım yaşanması durumunda ekiplere hızlı müdahale ve yönlendirme konusunda destek de sunacak.

- "Her türlü kötü senaryoya karşı mobil ikizini ürettik"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine, deprem ya da farklı afetler olduğu anda kurumların bir anda hizmet veremez duruma geldiğini anlattı.

Bunu yaşamamak için veri akışının kesintisiz hale gelmesi gerektiğini düşündüklerini aktaran Büyükgöz, "Bu aslında veri merkezi ama bu özelliğini nasıl güçlendireceğiz diye düşündüğümüzde şöyle bir hedef koyduk. Burasını kendisini statik yönden koruyacak şekilde yüksek güvenilirlik düzeyine çıkardık. Her türlü kötü senaryoya karşı yok olduğunu var sayarak mobil ikizini ürettik. Onlar açık alanda mobil sistemde korunuyor." dedi.

Merkezin devre dışına çıkması durumunda mobil sistemin devreye gireceğini belirten Büyükgöz, "Bu, şu demek oluyor: Deprem olduktan sonra Gebze Belediyesinin hiçbir verisinde kesinti olmayacak. Bütün verileri kullanmaya devam edeceğiz. Bununla beraber 36 noktaya radyolink sistemle bu merkezden beslenen vericiler yerleştirdik. AFAD'ın 71 toplanma bölgesinde kesintisiz haberleşme sistemi devam edecek." bilgisini paylaştı.

Büyükgöz, bu sistemin aküleri lityum iyon olduğu için 48 saat süresince hiçbir kesintiye maruz kalmadan hizmet vereceğini dile getirerek, "Dolayısıyla diğer enerji teminini de o süre içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Bununla beraber haberleşmeyi kesintisiz devam ettireceğiz. O zaman insanların toplanma bölgelerinde ihtiyaçları karşılanmış olacak." diye konuştu.

- "Çöken bina varsa mimarisini verip kurtarma çalışmalarını yönlendirmeyi sağlayacağız"

Hatay'a gönderdikleri mimarların, deprem bölgesinde yıkılan binaların şemasını çıkarıp kurtarma konusunda hızlı sonuç alınmasına katkı sağladığını anlatan Büyükgöz, şunları kaydetti:

"Peki bu sistem burada nasıl imkan sağlayacak? Şu anda Gebze'de bütün ruhsatları e-imar üzerinden veriyoruz. Dolayısıyla bütün binaların mimari kayıtları elimizde var. Herhangi bir deprem anında süratle çöken bina varsa mimarisini oradaki kişilere verip, kurtarma çalışmalarını yönlendirmeyi sağlamış olacağız. Bu bile gerçekten deprem anında hem kurtarma hem de daha hızlı sonuç alma açısından büyük kolaylık sağlayacaktır."