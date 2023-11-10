Kocaeli'de bir zanlı tartıştığı 2 kadını tabancayla yaraladı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 kadın, tartıştıkları zanlı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 kadın, tartıştıkları zanlı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Emekevler Mahallesi Paşadağ Caddesi'ndeki bir iş yerinde G.K. ile kadınlar N.K. ve N.Ü. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi G.K. tabancayla ateş ederek kadınları bacaklarından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Başiskele ilçesindeki özel hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, zanlı G.K'yi gözaltına aldı.