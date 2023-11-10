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        Kocaeli'de bir zanlı tartıştığı 2 kadını tabancayla yaraladı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 kadın, tartıştıkları zanlı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 13:59 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:12
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        Kocaeli'de bir zanlı tartıştığı 2 kadını tabancayla yaraladı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 kadın, tartıştıkları zanlı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

        Emekevler Mahallesi Paşadağ Caddesi'ndeki bir iş yerinde G.K. ile kadınlar N.K. ve N.Ü. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi G.K. tabancayla ateş ederek kadınları bacaklarından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Başiskele ilçesindeki özel hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri, zanlı G.K'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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